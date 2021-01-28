Минцифры РТ: при необходимости запустим запись на вакцинацию от COVID-19 через МФЦ

В Татарстане при необходимости запустят запись на вакцинацию от коронавируса через МФЦ. Об этом на итоговой коллегии Минцифры РТ сообщил его глава Айрат Хайруллин.

Он отметил, что ведомство продолжает совершенствовать деятельность МФЦ для удобства татарстанцев. В прошлом году экранные формы и факты приема модернизированы по 59 услугам. Это позволило сократить время обслуживания посетителей МФЦ в несколько раз.

Фото: Илья Репин (архив)

Хайруллин также отметил, что с появлением электронной коммерции в республиканских офисах МФЦ планируется размещать постаматы выдачи электронных покупок. Также в Татарстане в отделениях МФЦ проведут эксперимент по предоставлению банковских услуг.

Также сегодня на итоговой коллегии Минцифры РТ Хайруллин сообщил, что в Татарстане есть все условия и возможности, чтобы в ближайшие 14 месяцев совместно с Минэкономики, ЦЭСИ и муниципалитетами реализовать двухлетнюю программу перевода государственных и муниципальных услуг на новую цифровую платформу.