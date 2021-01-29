ВОЗ назвала парадокс пандемии коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал о возникновении парадоксальной ситуации в мире из-за появления вакцин от коронавируса.

Они дают надежду на скорое окончание пандемии. Однако в то же время появляются новые, более заразные штаммы коронавируса, что вызывает беспокойство. Кроме того, рост числа заражений вирусом создает крайнюю необходимость в вакцинации приоритетных групп населения, сообщил он на брифинге.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новые мутации, по данным специалиста, обнаружили в 49 странах региона. В 33 европейских государствах выявили «британский» штамм коронавируса, в 16 странах — «южноафриканский» вариант.

Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова допустила, что масочный режим будет отменен уже в 2021 году. Антитела к COVID-19 в среднем выработались примерно у 20—25% россиян, добавила она.

Татьяна Леухина