В России не зафиксировали распространение «британского» штамма COVID-19

В России не зафиксировано случаев распространения «британского» штамма коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Для того, чтобы понять, циркулирует ли он в России или нет, специалисты проводят большое количество исследований. В стране было выявлено более 1,4 тыс. мутаций коронавируса, но все они являются нейтральными и не несут никаких изменений, передает RT ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Попова допустила, что уже в этом году масочный режим может быть отменен.

Вчера в ВОЗ заявили, что выявили новую «британскую» мутацию коронавируса еще в 10 странах. Общее число достигло 70.