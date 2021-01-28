В Башкирии пока не будут вводить COVID-паспорта

Власти Башкирии приостановили введение COVID-паспортов. Они начнут действовать, когда прививку от коронавируса сделают не менее 25% взрослого населения, пишут «РИА Новости».

В середине января глава Башкирии Радий Хабиров объявил о запуске проекта «Антиковидный паспорт». Его должны получить люди, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела или сделавшие прививку от коронавируса.

Документ планировалось выдавать через сайт госуслуг. Сообщалось, что по данному «паспорту» можно будет получить определенные скидки и преференции в магазинах и учреждениях. Также люди старше 65 лет смогут не соблюдать обязательную самоизоляцию.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Хабиров объявил о постепенном снятии в Башкирии ограничений, введенных из-за пандемии.

Татьяна Леухина