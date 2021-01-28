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В Башкирии пока не будут вводить COVID-паспорта

17:47, 28.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Башкирии пока не будут вводить COVID-паспорта
Фото: tatarstan.ru

Власти Башкирии приостановили введение COVID-паспортов. Они начнут действовать, когда прививку от коронавируса сделают не менее 25% взрослого населения, пишут «РИА Новости».

В середине января глава Башкирии Радий Хабиров объявил о запуске проекта «Антиковидный паспорт». Его должны получить люди, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела или сделавшие прививку от коронавируса.

Документ планировалось выдавать через сайт госуслуг. Сообщалось, что по данному «паспорту» можно будет получить определенные скидки и преференции в магазинах и учреждениях. Также люди старше 65 лет смогут не соблюдать обязательную самоизоляцию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Хабиров объявил о постепенном снятии в Башкирии ограничений, введенных из-за пандемии.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицинаВласть Татарстан
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