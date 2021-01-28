В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб республики.
Жертвами новой коронавирусной инфекции стали две женщины 1944 года рождения и двое мужчин 1953 и 1961 года рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
Всего в республике зарегистрировано 256 случаев смерти от коронавируса.
За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 83 новых случая коронавируса. Всего в республике зафиксировано 15 790 случаев COVID-19.ОбществоМедицина Татарстан
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