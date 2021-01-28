Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.
Рейсы в Грецию из Москвы будут отправляться два раза в неделю, в Сингапур из Москвы — три раза в неделю, пишет «Интерфакс».
Со среды, 27 января, Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами — Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Граждане этих государств и те, кто имеет там вид на жительство, могут въехать в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран.
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