Главное за выходные: акция в поддержку Навального в Казани, сдерживание цен на хлеб в РФ, импичмент Трампу
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 25 января:
- Facebook на сутки заблокировал аккаунт гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Это случилось после того, как он прокомментировал публикацию экс-посла США в России Майкла Макфола. Прокомментированный Рогозиным пост Макфола касается демократии и либерализма в России.
- Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети. По данным сервиса downdetector.ru, 50% проблем связаны с сайтом, 44% с отправкой сообщений. Еще 5% жалоб связаны со входом в аккаунт. Максимальное количество сбоев зафиксировано в 17.00. Проблемы возникли у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
- 23 января в Казани, как и во многих других российских городах, произошла акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. С самого начала акции улица Баумана была оцеплена. Несмотря на массовые задержания, в том числе журналистов нескольких изданий, акция в столице Татарстана прошла относительно спокойно. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В бразильском штате Токантис разбился самолет с представителями местного футбольного клуба «Пальмас». Легкомоторный самолет взлетел и упал в конце взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
- Правительство России одобрило выделение 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб. Указанная мера позволит стабилизировать цены на продовольственные товары на российском рынке. 4,5 млрд рублей из федерального бюджета направят в регионы России, чтобы избежать роста цен из-за увеличения стоимости зерновых.
- Процесс импичмента экс-президенту США Дональду Трампу начнется 8 февраля. Сторонам обвинения и защиты по делу об импичменте Трампа отводится на подготовку к процессу две недели. Свои позиции они сформулируют в специальных документах.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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