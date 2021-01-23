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Происшествия

В Казани на акции в поддержку Навального задержали журналистов нескольких изданий

14:25, 23.01.2021 1
В Казани на акции в поддержку Навального задержали журналистов нескольких изданий
Фото: источник "Реального времени"

В центре Казани на акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали журналистов нескольких местных изданий: телекомпании «Эфир», ИА «Татар-информа», «ПРОгород», KazanFirst, ТНВ, а также главного редактор «Казанского репортера» Антона Райхштата.

Задержанных доставляют в отдел полиции Савиново, сообщают очевидцы.

Источник «Реального времени»

Очевидцы прислали в редакцию «Реального времени» видео из центра Казани, где происходят события.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:32
    держитесь там,мусульмане уже подходят оврагами.
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