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В Бразилии разбился самолет футбольного клуба, никто не выжил

19:14, 24.01.2021
В Бразилии разбился самолет футбольного клуба, никто не выжил
Фото: twitter.com/PalmasFutebol

В бразильском штате Токантис разбился самолет с представителями местного футбольного клуба «Пальмас». Об этом сообщает портал G1.

Легкомоторный самолет взлетел и разбился в конце взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся. В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

На борту воздушного судна находились президент клуба Лукас Мейра, пилот Вагнер и футболисты Лукас Пракседеш, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркуш Молинари. Самолет направлялся на матч с командой Вила-Нова в Гоянию в рамках Кубка Верди.

Чуть позже в официальном аккаунте клуба в «Инстаграме» появилось подтверждение данной информации.

Напомним, в 2016-м году в Бразилии разбился самолет с представителями футбольного клуба «Шапекоэнсе».

СпортФутболПроисшествия
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