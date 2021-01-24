В Бразилии разбился самолет футбольного клуба, никто не выжил

В бразильском штате Токантис разбился самолет с представителями местного футбольного клуба «Пальмас». Об этом сообщает портал G1.

Легкомоторный самолет взлетел и разбился в конце взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся. В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Tragédia! Avião que transportava o Presidente do #Palmas Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Ranule, Marcus Molinari, Guilherme Noé, além do comandante, caiu. Nao há sobreviventes! O destino seria Goiânia, para enfrentar o Vila Nova nesta segunda, pela Copa Verde. #luto pic.twitter.com/948i1AIIVe — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) January 24, 2021

На борту воздушного судна находились президент клуба Лукас Мейра, пилот Вагнер и футболисты Лукас Пракседеш, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркуш Молинари. Самолет направлялся на матч с командой Вила-Нова в Гоянию в рамках Кубка Верди.

Чуть позже в официальном аккаунте клуба в «Инстаграме» появилось подтверждение данной информации.

Напомним, в 2016-м году в Бразилии разбился самолет с представителями футбольного клуба «Шапекоэнсе».