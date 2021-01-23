Процесс по импичменту Трампу назначен на 8 февраля
Процесс импичмента экс-президенту США Дональду Трампу начнется 8 февраля. Об этом сообщил лидер демократов в сенате Чак Шумер.
«Обвинители палаты представителей представят (в сенате) статьи импичмента в понедельник 25 января в 7 часов вечера», — приводит «РИА Новости» его слова.
Сторонам обвинения и защиты по делу об импичменте Трампа отводится на подготовку к процессу две недели. Свои позиции они сформулируют в специальных документах.
На этой неделе Трамп выступил с прощальным обращением к согражданам. В нем он признал приход к власти новой администрации США и заверил, что молится за ее успехи.
Напомним, 14 января палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу за подстрекательство к мятежу.
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