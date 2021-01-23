Процесс по импичменту Трампу назначен на 8 февраля

Процесс импичмента экс-президенту США Дональду Трампу начнется 8 февраля. Об этом сообщил лидер демократов в сенате Чак Шумер.

«Обвинители палаты представителей представят (в сенате) статьи импичмента в понедельник 25 января в 7 часов вечера», — приводит «РИА Новости» его слова.

Сторонам обвинения и защиты по делу об импичменте Трампа отводится на подготовку к процессу две недели. Свои позиции они сформулируют в специальных документах.

Фото: pxhere.com

На этой неделе Трамп выступил с прощальным обращением к согражданам. В нем он признал приход к власти новой администрации США и заверил, что молится за ее успехи.



Напомним, 14 января палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу за подстрекательство к мятежу.



Татьяна Демина