В работе «ВКонтакте» произошли сбои

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети. По данным сервиса downdetector.ru, 50% проблем связаны с сайтом, 44% с отправкой сообщений. Еще 5% жалоб связаны со входом в аккаунт «ВКонтакте».

Максимальное количество сбоев в работе соцсети зафиксировано в 17.00. Проблемы возникли у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

downdetector.ru/скриншот

На данный момент проблемы в работе «Вконтакте» устранены.

Татьяна Демина