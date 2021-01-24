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В работе «ВКонтакте» произошли сбои

17:53, 24.01.2021
В работе «ВКонтакте» произошли сбои
Фото: downdetector.ru/скриншот

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети. По данным сервиса downdetector.ru, 50% проблем связаны с сайтом, 44% с отправкой сообщений. Еще 5% жалоб связаны со входом в аккаунт «ВКонтакте».

Максимальное количество сбоев в работе соцсети зафиксировано в 17.00. Проблемы возникли у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

downdetector.ru/скриншот

На данный момент проблемы в работе «Вконтакте» устранены.

Татьяна Демина
Общество
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