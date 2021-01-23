Правительство одобрило выделение 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб

Правительство России одобрило выделение 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Указанная мера позволит стабилизировать цены на продовольственные товары на российсом рынке. 4,5 млрд рублей из федерального бюджета направят в регионы России, чтобы избежать роста цен из-за увеличения стоимости зерновых.

Эти деньги должны компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы. Как следствие, хлебопекарные предприятия смогут сократить издержки на реализацию своей продукции.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Минсельхоз России призвал регионы сдержать рост цен на яйца и макароны: если цены продолжат расти, то ведомство будет вынуждено предложить подписать такое же соглашение о ценах, которое было подписано по маслу и сахару.



Татьяна Демина