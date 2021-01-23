Правительство одобрило выделение 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб
Правительство России одобрило выделение 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Указанная мера позволит стабилизировать цены на продовольственные товары на российсом рынке. 4,5 млрд рублей из федерального бюджета направят в регионы России, чтобы избежать роста цен из-за увеличения стоимости зерновых.
Эти деньги должны компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы. Как следствие, хлебопекарные предприятия смогут сократить издержки на реализацию своей продукции.
Ранее Минсельхоз России призвал регионы сдержать рост цен на яйца и макароны: если цены продолжат расти, то ведомство будет вынуждено предложить подписать такое же соглашение о ценах, которое было подписано по маслу и сахару.
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