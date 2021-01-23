Улицу Баумана в Казани заблокировали силовики — фото

Фото: источник "Реального времени"

В Казани силовики заблокировали улицу Баумана, где проходит акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает источник «Реального времени».

Фото: источник «Реального времени»

Со стороны ТЦ «Кольцо» дежурят шесть машин полиции и два автобуса.

Фото: источник «Реального времени»

Также очевидцы сообщают, что улицу Баумана по улице Астрономической перекрыли двухэтажным автобусом.

Фото: источник «Реального времени»

По словам людей, выходящих из метро на площади Тукая, в поездах объявляют, что на станции «Кремлевская» остановки не будет.