Facebook заблокировал аккаунт гендиректора «Роскосмоса»

Facebook на сутки заблокировал аккаунт гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Это случилось после того, как он прокомментировал публикацию экс-посла США в России Майкла Макфола.

«Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», — прокомментировал Рогозин «РИА Новости» действие Facebook.

По его словам, причиной блокирования аккаунта стало то, что его пост нарушил нормы сообщества.

Прокомментированный Рогозиным пост Макфола касается демократии и либерализма в России. «Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели», — написал в своем Facebook в ответ Макфолу гендиректор «Роскосмоса». После этого его аккаунт заблокировали.

Позже аккаунт Рогозина разблокировали, ограничение на публикацию новых сообщений осталось.

Татьяна Демина