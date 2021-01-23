Главное о коронавирусе на 23 января: масочный режим без послаблений и более летальный «британский» штамм
Когда отменят «масочный»?
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19. Всего на 23 января в Татарстане зарегистрировано 15 365 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 11 757 человек, в том числе 98 за минувшие сутки. Умерли за весь период 247 человек.
- Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин привился от коронавируса вакциной «Спутник V».
- Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин также прошел вакцинацию.
- Всего в республике сделали прививку 9 345 человек, сообщили в Минздраве РТ. Из них вторую дозу получили 1 876 татарстанцев.
- В Татарстане утвердили комплексный план профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения в республике заболеваний гриппом, ОРВИ, коронавирусом и внебольничными пневмониями на 2021—2026 годы.
- Замруководителя татарстанского Роспотребнадзора Любовь Авдонина заявила, что в республике пока не будут ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса. Маски точно придется носить до конца марта.
- В 2020 году аэропорты Татарстана обслужили 2 млн 644 тыс. пассажиров. Это на 38,5% меньше, чем в 2019 году. Причиной этому стали «антиковидные» ограничения в России и по всему миру.
- Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная центром им. Чумакова, поступит в Татарстан в феврале-марте. Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков объяснил, что в республике также пройдут пострегистрационные испытания вакцины.
- Жаворонков также рассказал, что между первой и второй прививкой «Спутник V» есть вероятность заразиться коронавирусом.
Венгрия закупает «Спутник V»
За последние сутки в России выявили 20 921 новый случай коронавируса, выздоровели 27 779 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 698 273 человек, а выздоровевших — до 3 109 315 человек.
За сутки зафиксировано 559 смертей. За весь период в России от коронавируса умер 68 971 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 98,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 436 тысячи за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 643 128 человек.
- Минцифры будет дорабатывать сервис записи на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг. Пока ведется мониторинг работоспособности сервиса записи на вакцинацию.
- Венгрия закупит 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ожидается, что препарат поступит в течение трех месяцев. Венгрия станет первой европейской страной, приобретающей российский препарат.
- В Великобритании протестировали гибрид вакцины от коронавируса, соединив оксфордскую Oxford/AstraZeneca и российскую «Спутник V». Ученые полагают, что это поможет сделать английский препарат еще эффективнее.
Дискуссия о летальности «британского» штамма
В мире на 10.30 (мск) насчитывалось 98 177 455 случаев заражения коронавирусом. 2 107 532 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (24 821 815). На второй строчке — Индия (10 639 684), на третьей — Бразилия (8 753 920). Россия на четвертом месте (3 637 862, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 594 094).
Больше всего смертей зафиксировано в США (414 107). За ними следуют Бразилия (215 243), Индия (153 184), Мексика (147 614) и Великобритания (96 166).
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что новый штамм коронавируса может быть не только более заразным, но и приводить к большей летальности.
- Во Всемирной организации здравоохранения считают, что Борис Джонсон ошибается. Рост смертности там связывают с перегруженностью системы здравоохранения.
- Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
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