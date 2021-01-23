Главное о коронавирусе на 23 января: масочный режим без послаблений и более летальный «британский» штамм

Фото: Максим Платонов

Когда отменят «масочный»?

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19. Всего на 23 января в Татарстане зарегистрировано 15 365 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 11 757 человек, в том числе 98 за минувшие сутки. Умерли за весь период 247 человек.



Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин привился от коронавируса вакциной «Спутник V».



Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин также прошел вакцинацию.



Всего в республике сделали прививку 9 345 человек, сообщили в Минздраве РТ. Из них вторую дозу получили 1 876 татарстанцев.



В Татарстане утвердили комплексный план профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения в республике заболеваний гриппом, ОРВИ, коронавирусом и внебольничными пневмониями на 2021—2026 годы.



Замруководителя татарстанского Роспотребнадзора Любовь Авдонина заявила, что в республике пока не будут ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса. Маски точно придется носить до конца марта.

В 2020 году аэропорты Татарстана обслужили 2 млн 644 тыс. пассажиров. Это на 38,5% меньше, чем в 2019 году. Причиной этому стали «антиковидные» ограничения в России и по всему миру.



Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная центром им. Чумакова, поступит в Татарстан в феврале-марте. Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков объяснил, что в республике также пройдут пострегистрационные испытания вакцины.



Жаворонков также рассказал, что между первой и второй прививкой «Спутник V» есть вероятность заразиться коронавирусом.

Венгрия закупает «Спутник V»

За последние сутки в России выявили 20 921 новый случай коронавируса, выздоровели 27 779 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 698 273 человек, а выздоровевших — до 3 109 315 человек.



За сутки зафиксировано 559 смертей. За весь период в России от коронавируса умер 68 971 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 98,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 436 тысячи за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 643 128 человек.

Минцифры будет дорабатывать сервис записи на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг. Пока ведется мониторинг работоспособности сервиса записи на вакцинацию.



Венгрия закупит 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ожидается, что препарат поступит в течение трех месяцев. Венгрия станет первой европейской страной, приобретающей российский препарат.

В Великобритании протестировали гибрид вакцины от коронавируса, соединив оксфордскую Oxford/AstraZeneca и российскую «Спутник V». Ученые полагают, что это поможет сделать английский препарат еще эффективнее.

Дискуссия о летальности «британского» штамма

В мире на 10.30 (мск) насчитывалось 98 177 455 случаев заражения коронавирусом. 2 107 532 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (24 821 815). На второй строчке — Индия (10 639 684), на третьей — Бразилия (8 753 920). Россия на четвертом месте (3 637 862, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 594 094).



Больше всего смертей зафиксировано в США (414 107). За ними следуют Бразилия (215 243), Индия (153 184), Мексика (147 614) и Великобритания (96 166).

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что новый штамм коронавируса может быть не только более заразным, но и приводить к большей летальности.



Во Всемирной организации здравоохранения считают, что Борис Джонсон ошибается. Рост смертности там связывают с перегруженностью системы здравоохранения.



Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.



Евгений Калашников