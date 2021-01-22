Жаворонков: коронавирусом можно заразиться между первым и вторым этапом введения вакцины

Нельзя заразиться коронавирусом от вакцины «Спутник V», но можно в период между первым и вторым этапом ее введения. Об этом рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Ранее в соцсетях появились сообщения о смерти учительницы. Якобы через два дня после прививки от коронавируса женщина скончалась, а ее муж попал в больницу. Однако, как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ, супруг умершей жительницы Арска вообще не прививался вакциной от COVID-19, а причиной смерти женщины стали «обострения текущего заболевания».

«Тот случай в Арске, он здесь абсолютно неубедителен с точки зрения потенциала заражения от вакцины», — сказал Жаворонков.

Он еще раз уточнил, что связи между смертью женщины и вакцинацией нет. Это пока единственный случай смерти человека между этапами вакцинации.