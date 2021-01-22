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Минцифры будет дорабатывать сервис записи на вакцинацию на Госуслугах

19:50, 22.01.2021
Минцифры будет дорабатывать сервис записи на вакцинацию на Госуслугах
Фото: mos.ru

Минцифры будет дорабатывать сервис записи на вакцинацию от коронавируса на портале Госуслуг. Об этом заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.

По его словам, пока ведется мониторинг работоспособности сервиса записи на вакцинацию.

«Планируем в ближайшее время оптимизировать услугу с точки зрения удобства выбора свободных мест на вакцинацию и записи в лист ожидания при отсутствии доступных мест в выбранной медорганизации», — передает его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жители Татарстана могут записаться на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг РТ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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