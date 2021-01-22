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Гендиректор КАМАЗа Сергей Кокогин сделал прививку от COVID-19

21:34, 22.01.2021
Гендиректор КАМАЗа Сергей Кокогин сделал прививку от COVID-19
Фото: mos.ru

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом сообщают «Вести КАМАЗа».

Он отметил, что сейчас компания готовится к тому, чтобы в условиях самого производства у людей была возможность сделать прививку. Для этого мы закупается оборудование, готовятся здравпункты.

Фото: mos.ru

Во вторник Когогин обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой выделить партию вакцины от коронавируса для предприятия. Вчера в казанском Кремле сообщили, что вакцинацию на КАМАЗе ожидается начать в середине следующей недели.

ОбществоМедицина Татарстан
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