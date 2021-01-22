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Пассажиропоток в аэропортах Татарстана упал на 38,5% в 2020 году

19:03, 22.01.2021
Пассажиропоток в аэропортах Татарстана упал на 38,5% в 2020 году
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2020 году аэропорты Татарстана обслужили 2 млн 644 тыс. пассажиров. Это на 38,5% меньше, чем в 2019 году.

Пассажиропоток в аэропортах «Казань», «Бегишево» и «Бугульма» снизился из-за пандемии коронавируса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее СМИ выяснили, что в 2021 году количество субсидируемых из федерального бюджета авиарейсов из Татарстана сократится почти на треть.

Татьяна Леухина
БизнесТранспортОбщество Татарстан
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