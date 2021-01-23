В ВОЗ объяснили слова Джонсона о высокой летальности «британского» штамма коронавируса

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Во Всемирной организации здравоохранения считают, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ошибается, когда говорит о летальности «британского» штамма SARS-CoV-2. Рост смертности же может быть связан с перегруженностью системы здравоохранения.

«Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев. Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций… В ситуации, когда есть перегрузка, у вас увеличится летальность, потому что система перегружена», — передает «РИА Новости» слова глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии Ван Керкхове.

В пятницу Джонсон сообщил, что выявленная ранее мутация коронавируса на 30% более смертельна, чем ранее известная, и до 70% более заразна. Ранее эксперты ВОЗ, как и их британские коллеги, осторожно заявляли, что новый штамм отличается только большей скоростью распространения.