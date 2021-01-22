В Татарстане вакцину «Спутник V» получили 9 345 человек

На сегодняшний день в Татарстане вакцину «Спутник V» получили 9 345 человек, сообщили в Минздраве РТ. Из них вторую дозу получили 1 876 татарстанцев.

Всего в Татарстан поступило 13 442 комплекта доз вакцины. На данный момент использовано 69,5%.

Фото: mos.ru

Напомним, на портале и в мобильном приложении госуслуг РТ стала доступна запись на прививку от коронавируса: на стартовой странице необходимо нажать баннер «Бесплатная вакцинация от COVID-19» или выбрать услугу «Запись к врачу».



Массовая вакцинация от коронавируса в Татарстане стартовала 18 января. На этой неделе в республике открылись 11 новых прививочных пунктов, татарстанцы могут пройти вакцинацию в 68 медучреждениях.



Татьяна Демина