«Британский» штамм коронавируса может приводить к большей летальности, заявил Джонсон

Новый штамм коронавируса, который выявили в конце прошлого года в Великобритании, может быть не только более заразным, но и приводить к большей летальности. Об этом предупредил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Научный советник британского правительства Патрик Валланс заявил, что в случае с до сих пор известными штаммами из одной тысячи человек, заболевших коронавирусом, в среднем умирают 10 человек. Новая разновидность увеличивает число умерших до 13 человек из одной тысячи. Уточняется, что данные предварительные, пишет ТАСС.



Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Институте эпидемиологии Роспотребнадзора утверждали, что в России был выявлен только один случай заражения «британским» штаммом коронавируса и не имел дальнейшего распространения.



Татьяна Леухина