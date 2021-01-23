Сочетание Оксфордской вакцины со «Спутник V» может сделать ее эффективнее

В Великобритании протестировали гибрид вакцины от COVID-19, соединив российский и английский препараты

В Великобритании ищут способы, сделать эффективнее Оксфордскую вакцину от COVID-19. И, как выяснилось, помочь в этом может российская вакцина «Спутник V». После того, как разработчик последней — центр «Гамалея» — сообщил, что после двух доз эффективность препарата превышает 90%, компания AstraZeneca протестировала новую схему гибридной вакцины, включающую одну дозу ее вакцины и одну дозу Ad26-вектора Sputnik V, чтобы увидеть, сделает ли это вакцину Oxford/AstraZeneca еще лучше. Об этом в своей статье для международного издания The Conversation пишет ученый Джамиль Инал, профессор иммунобиологии Лондонского метрополитенского университета. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

Эффективность английской вакцины от COVID-19



После объявления об эффективности вакцины Oxford/AstraZeneca в конце 2020 года возникла некоторая путаница. Общая эффективность вакцины в предотвращении развития симптомов COVID-19 у людей через 2 недели после приема второй дозы составила 70%. Но данные результаты не показывали полной картины.

Эти данные основаны на усреднении показателей обеих групп испытуемых. В одной группе, получившей две полные дозы, вакцина была эффективна в предотвращении развития симптомов у людей на 62%. Вторая группа добровольцев получила половину дозы, а затем — полную. В итоге, это обеспечило 90% защиты от COVID-19.

Почему введение меньшего количества вакцины привело к более эффективному иммунному ответу? Ответ на этот вопрос может заключаться в составе вакцины, это может означать, что есть способы сделать эту вакцину — и другие вакцины, использующие такую же конструкцию, — более эффективными.

Как действует оксфордская вакцина

Вакцины подвергают иммунную систему влиянию распознаваемых частей — или «антигенов» — патогенов, вызывающих бактериальные и вирусные заболевания. Затем иммунная система проявляет ответную реакцию. Иммунные клетки, называемые В-клетками, вырабатывают антитела для уничтожения патогена. Иногда также могут быть задействованы Т-клетки, которые уничтожают наши собственные клетки, инфицированные патогеном.

Коронавирус с его спайковыми белками, показанными красным. Многие вакцины нацелены на определенные части вируса. Фото: wikimedia.com

Затем некоторые В- и Т-клетки запоминают антигены. В какой-то момент в будущем, если человек подвергнется воздействию патогена, эти клетки с долговременной памятью могут быстро дать команду выработать больше антител, чтобы уничтожить патоген и атаковать инфицированные клетки.

Фактически, принцип вакцинации состоит в том, чтобы «имитировать» инфекцию, но контролируемым образом, чтобы иммунитет формировался без возникновения болезни. Через несколько недель после образования Т-клеток и В-клеток вакцинированный человек будет защищен. Для некоторых вакцин для этого требуется две дозы, поскольку у некоторых людей первая доза не вызывает полного иммунитета. Дополнительная доза обеспечивает защиту как можно большему числу людей.

В случае вакцин против коронавируса используется ряд методов для представления антигенов вируса иммунной системе. Некоторые из них, такие как вакцины Sinopharm и Sinovac в Китае, просто представляют собой целую инактивированную версию коронавируса. Но другие вместо этого инструктируют собственные клетки вакцинированного человека производить определенную часть коронавируса: белок-шип на его внешней поверхности, который является особенно узнаваемым антигеном.

Вакцины делают это, доставляя часть генетического кода коронавируса, который кодирует белок-шип, в клетки организма, которые затем считывают код и начинают производить белок. Некоторые из них, например, вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, доставляют код в виде информационной РНК. Другие используют безвредный вирус для проникновения генетического кода внутрь клеток; Оксфордская вакцина использует аденовирус шимпанзе под названием ChAdOx1, генетически измененный так, что он не может воспроизводиться. Они известны как вирусно-векторные вакцины.

Как план введения вакцины может повлиять на эффективность

Пока не известно, почему режим пониженных доз оксфордской вакцины показал лучшую эффективность в испытаниях, но это могло быть связано с вирусным вектором.

Когда человеку вводят вакцину с вирусным вектором, иммунная система не только вызывает иммунный ответ против белка-шипа коронавируса, но и вырабатывает ответ против самого вирусного вектора. Этот иммунный ответ может затем уничтожить часть бустерной дозы при ее последующей доставке, прежде чем она сможет оказать влияние. Это давно признано проблемой

Однако более низкая первая доза может не позволить развиться сильному анти-векторному иммунному ответу, что может оставить бустерную дозу невредимой и привести к большей общей эффективности. Если окажется, что это так, то в будущем необходимо будет установить оптимальный режим дозирования для создания сильнейшего иммунного ответа.

Оксфордская вакцина, скорее всего, станет одной из самых распространенных, поэтому важно оптимизировать способ ее доставки. Фото: EPA-EFE/theconversation.com

Российская вакцина Sputnik V признает, что иммунитет к вирусному переносчику может быть проблемой, но предлагает другое решение. Используют два разных аденовируса человека — Ad26 и Ad5 (из тех 50, что поражают людей) — для двух доз вакцины. Эта гетерологичная (или гибридная) вакцина с разными векторами для первичной и бустерной вакцинации с меньшей вероятностью будет вызывать иммунный ответ против вирусного вектора, который затем мешает другому. Следовательно, вакцина вряд ли будет иметь пониженную эффективность.

Центр Гамалеи, лаборатория, создавшая Sputnik V, сообщила, что после двух доз эффективность вакцины превышает 90% (хотя пока еще не опубликованы полные результаты, демонстрирующие это). Это привело к тому, что компания AstraZeneca протестировала новую схему гибридной вакцины, включающую одну дозу ее вакцины и одну дозу Ad26-вектора Sputnik V, чтобы увидеть, делает ли это вакцину Oxford/AstraZeneca более эффективной.