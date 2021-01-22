Венгрия планирует закупить 2 млн. доз вакцины «Спутник V» у России

Фото: пресс-служба Минздрава РФ

Венгрия закупит 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ожидается, что препарат поступит в течение трех месяцев, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Власти страны уже получили экземпляр договора, подписанного российской стороной. В соответствии с документом Венгрия получает партию вакцин, необходимую для вакцинации 1 миллиона граждан.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ

Сийярто сообщил о трехэтапном приобретении вакцины. В первый месяц в страну прибудет 300 тысяч доз, во второй месяц — полмиллиона, и наконец, третий месяц — 200 тысяч доз, необходимых для прививания такого же количества людей, передает «РИА Новости».

Вчера в Венгрии зарегистрировали российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Она стала первой страной в ЕС, которая одобрила применение вакцины из РФ.



Татьяна Леухина