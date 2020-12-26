Главное о коронавирусе на 26 декабря: «Спутник V» для граждан старше 60 лет, опасность «британского» штамма

90% татарстанцев перенесли коронавирус без симптомов

За последние сутки в Татарстане подтвердились 104 новых случая коронавируса. Всего на 26 декабря в Татарстане зарегистрировано 12 784 случая COVID-19.



Выздоровели за весь период 10 617 человек, в том числе 23 за минувшие сутки. Умерли за весь период 182 человека.



Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина спрогнозировала спад пандемии COVID-19 весной 2021 года. Это связано с тем, что большая часть людей переболела, перенесла заболевание в бессимптомной форме, а также с началом вакцинации населения.



Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что 90% жителей республики из числа участвующих в исследовании на коллективный иммунитет к коронавирусу перенесли болезнь без симптомов.



До конца года в в университетскую клинику Казанского федерального университета (КФУ) поступит вакцина от коронавируса.



По данным на 25 декабря, в Татарстане привили от коронавируса 700 человек: «Вакцинация идет активно, это не только медицинские работники, это представители других профессий и члены социума», — рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



В Татарстане подтвердились три смертельных случая COVID-19: умерли двое мужчин (1937 и 1942 годов рождения) и женщина (1965 года рождения).



Российские вакцины эффективны против «британского» штамма коронавируса

За последние сутки в России выявлено 29 258 новых случаев коронавируса, выздоровели 28 185 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 021 964 человек, а выздоровевших — до 2 426 439 человек.



Зафиксировано 567 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 54 226 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 88,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 511 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 654 275 тыс. человек.



Минздрав России одобрил вакцину от коронавируса «Спутник V» для применения на людях старше 60 лет. «Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», — сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины от коронавируса эффективны против обнаруженных мутаций COVID-19. Глава ведомства добавила, что тест на новые штаммы коронавируса может появиться в стране уже через неделю.



Роспотребнадзор РФ обязал прибывающих из Великобритании проходить 14-дневный карантин. Исключение делается для членов экипажа воздушного судна, осуществляющего перевозку.



В связи с эпидемиологической обстановкой Единый государственный экзамен в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля. Государственная итоговая аттестация по русскому языку и математике будет проведена в период с 24 по 28 мая 2021 года. Досрочный период проведения ГИА и ЕГЭ отменен.



После окончания пандемии коронавируса 41% россиян хотят продолжать работать удаленно. 36% работников, перешедших на «дистант», объясняют свою позицию тем, что дома им работать удобнее, чем в офисе.



На рынке услуг повысился спрос на исполнителей, переболевших коронавирусом. В основном речь идет о нянях, уборщиках и «мастерах на час», у которых есть антитела к COVID-19.



В Кировской области от коронавируса 75-м году жизни умер глава регионального парламента Владимир Бакин. Он лечился в местной больнице.



Директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что соблюдение масочного режима обязательна только на массовых мероприятиях или при большом скоплении людей. В остальных случаях на улице ее можно не носить.

Российские католики в Рождество помолились о завершении пандемии коронавируса, болеющих COVID-19, соцработниках, медиках и о всех причастных к борьбе с распространением инфекции.

Российские католики в Рождество помолились о завершении пандемии коронавируса, болеющих COVID-19, соцработниках, медиках и о всех причастных к борьбе с распространением инфекции. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России как напряженную.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что массовая вакцинация от коронавируса способна предотвратить мутирование вируса в будущем.

До конца 2020 года в российские регионы поступит еще более 14 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона». К февралю 2021 в медорганизации ожидается поставка свыше 50 тысяч доз.

Мишустин заявил, что вакцинация от коронавируса в России должна идти «непрерывно, нарастающими темпами, в том числе в праздничные дни».

Препарат для предотвращения заражения COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 79 853 907 человек, 1 750 868 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (18 761 366). На второй строчке — Индия (10 169 118), на третьей — Бразилия (7 448 560). Россия на четвертом месте (2 963 290), данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 604 595).



Больше всего смертей зафиксировано в США (330 279 ). За ними следуют Бразилия (190 488), Индия (147 343), Мексика (121 837) и Италия (71 359).



По данным исследования Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины, «британский» штамм коронавируса не осложняет и не облегчает течение болезни. Однако его активное распространение может привести к тому, что число госпитализированных и умерших от COVID-19 в 2021 году превысит показатели текущего года.



Глава регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что специалисты обнаружили новый штамм коронавируса уже в восьми странах Евросоюза. Он подчеркнул, что необходима бдительность, пока продолжается изучение нового типа COVID-19.

Власти Турции обязали прибывающих в страну авиапассажиров с 28 декабря предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который должен быть проведен в течение последних 72 часов: «В противном случае им не разрешат въезд в страну».



В США выявили первую аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса компании Moderna: у медработника с аллергией на ракообразных возникла тахикардия. Также через шесть-семь минут после введения препарата в горле и на языке он ощутил «пощипывание и онемение».

СМИ сообщили, что в Великобритании испытывают новый препарат, который сможет предотвращать заражение коронавирусом. Если его одобрят, доступным для людей он станет уже в марте или апреле 2021 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет вакцинироваться от коронавируса. По его словам, он скептик. Однако он также напомнил, что весной 2021 планируется привить от COVID-19 примерно 1,2 млн жителей республики.

Чехия и Болгария получили первые партию вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и Biontech. К массовым прививкам планируют приступить 27 декабря.

Татьяна Демина