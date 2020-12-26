Главное о коронавирусе на 26 декабря: «Спутник V» для граждан старше 60 лет, опасность «британского» штамма
90% татарстанцев перенесли коронавирус без симптомов
За последние сутки в Татарстане подтвердились 104 новых случая коронавируса. Всего на 26 декабря в Татарстане зарегистрировано 12 784 случая COVID-19.
Выздоровели за весь период 10 617 человек, в том числе 23 за минувшие сутки. Умерли за весь период 182 человека.
- Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина спрогнозировала спад пандемии COVID-19 весной 2021 года. Это связано с тем, что большая часть людей переболела, перенесла заболевание в бессимптомной форме, а также с началом вакцинации населения.
- Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что 90% жителей республики из числа участвующих в исследовании на коллективный иммунитет к коронавирусу перенесли болезнь без симптомов.
- До конца года в в университетскую клинику Казанского федерального университета (КФУ) поступит вакцина от коронавируса.
- По данным на 25 декабря, в Татарстане привили от коронавируса 700 человек: «Вакцинация идет активно, это не только медицинские работники, это представители других профессий и члены социума», — рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
- В Татарстане подтвердились три смертельных случая COVID-19: умерли двое мужчин (1937 и 1942 годов рождения) и женщина (1965 года рождения).
Российские вакцины эффективны против «британского» штамма коронавируса
За последние сутки в России выявлено 29 258 новых случаев коронавируса, выздоровели 28 185 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 021 964 человек, а выздоровевших — до 2 426 439 человек.
Зафиксировано 567 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 54 226 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 88,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 511 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 654 275 тыс. человек.
- Минздрав России одобрил вакцину от коронавируса «Спутник V» для применения на людях старше 60 лет. «Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», — сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины от коронавируса эффективны против обнаруженных мутаций COVID-19. Глава ведомства добавила, что тест на новые штаммы коронавируса может появиться в стране уже через неделю.
- Роспотребнадзор РФ обязал прибывающих из Великобритании проходить 14-дневный карантин. Исключение делается для членов экипажа воздушного судна, осуществляющего перевозку.
- В связи с эпидемиологической обстановкой Единый государственный экзамен в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля. Государственная итоговая аттестация по русскому языку и математике будет проведена в период с 24 по 28 мая 2021 года. Досрочный период проведения ГИА и ЕГЭ отменен.
- После окончания пандемии коронавируса 41% россиян хотят продолжать работать удаленно. 36% работников, перешедших на «дистант», объясняют свою позицию тем, что дома им работать удобнее, чем в офисе.
- На рынке услуг повысился спрос на исполнителей, переболевших коронавирусом. В основном речь идет о нянях, уборщиках и «мастерах на час», у которых есть антитела к COVID-19.
- В Кировской области от коронавируса 75-м году жизни умер глава регионального парламента Владимир Бакин. Он лечился в местной больнице.
- Директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что соблюдение масочного режима обязательна только на массовых мероприятиях или при большом скоплении людей. В остальных случаях на улице ее можно не носить.
- Российские католики в Рождество помолились о завершении пандемии коронавируса, болеющих COVID-19, соцработниках, медиках и о всех причастных к борьбе с распространением инфекции.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России как напряженную.
- Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что массовая вакцинация от коронавируса способна предотвратить мутирование вируса в будущем.
- До конца 2020 года в российские регионы поступит еще более 14 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона». К февралю 2021 в медорганизации ожидается поставка свыше 50 тысяч доз.
- Мишустин заявил, что вакцинация от коронавируса в России должна идти «непрерывно, нарастающими темпами, в том числе в праздничные дни».
Препарат для предотвращения заражения COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 79 853 907 человек, 1 750 868 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (18 761 366). На второй строчке — Индия (10 169 118), на третьей — Бразилия (7 448 560). Россия на четвертом месте (2 963 290), данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 604 595).
Больше всего смертей зафиксировано в США (330 279 ). За ними следуют Бразилия (190 488), Индия (147 343), Мексика (121 837) и Италия (71 359).
- По данным исследования Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины, «британский» штамм коронавируса не осложняет и не облегчает течение болезни. Однако его активное распространение может привести к тому, что число госпитализированных и умерших от COVID-19 в 2021 году превысит показатели текущего года.
- Глава регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что специалисты обнаружили новый штамм коронавируса уже в восьми странах Евросоюза. Он подчеркнул, что необходима бдительность, пока продолжается изучение нового типа COVID-19.
- Власти Турции обязали прибывающих в страну авиапассажиров с 28 декабря предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который должен быть проведен в течение последних 72 часов: «В противном случае им не разрешат въезд в страну».
- В США выявили первую аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса компании Moderna: у медработника с аллергией на ракообразных возникла тахикардия. Также через шесть-семь минут после введения препарата в горле и на языке он ощутил «пощипывание и онемение».
- СМИ сообщили, что в Великобритании испытывают новый препарат, который сможет предотвращать заражение коронавирусом. Если его одобрят, доступным для людей он станет уже в марте или апреле 2021 года.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет вакцинироваться от коронавируса. По его словам, он скептик. Однако он также напомнил, что весной 2021 планируется привить от COVID-19 примерно 1,2 млн жителей республики.
- Чехия и Болгария получили первые партию вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и Biontech. К массовым прививкам планируют приступить 27 декабря.
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