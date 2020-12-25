В Кировской области умер глава регионального парламента

Глава кировского Заксобрания Владимир Бакин умер на 75-м году жизни. Он лечился от коронавируса в местной больнице.

Свои соболезнования выразили члены областного правительства и глава региона Игорь Васильев.

«Для Кировской области уход Владимира Гавриловича, безусловно, большая утрата. Коллеги и подчиненные навсегда запомнят этого опытного и справедливого руководителя», — говорится в обращении губернатора.

Он напомнил, что в разное время Бакин был министром экономики области, руководил и строительным управлением, и налоговой службой региона.