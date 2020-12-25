ЕГЭ-2021 пройдет с 31 мая по 2 июля

Единый государственный экзамен в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, при этом досрочный ЕГЭ отменяется. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Государственная итоговая аттестация по русскому языку и математике будет проведена в период с 24 по 28 мая 2021 года. Для девятиклассников досрочный период проведения ГИА также отменен.

Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать экзамен по русскому языку и математике, говорится на сайте ведомства.

Ранее Кравцов объяснил, что власти пока не планируют отменять или переносить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. После этого Рособрнадзор из-за коронавируса перенес сроки написания итогового сочинения для 11-х классов.

Недавно министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин также заявил, что в этом учебном году отменять ОГЭ и ЕГЭ не будут.