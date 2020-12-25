В Татарстане от коронавируса привили уже 700 человек
На сегодня в Татарстане привили от коронавируса 700 человек. Об этом рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
«Вакцинация идет активно, это не только медицинские работники, это представители других профессий и члены социума», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в Татарстане уже до февраля 2021 года планируют привить от коронавируса почти 200 тысяч человек. Вчера президент РТ Рустам Минниханов также заявил, что больше половины татарстанцев имеют антитела к коронавирусу, их нельзя вакцинировать.ОбществоМедицина Татарстан
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