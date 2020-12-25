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В Татарстане от коронавируса привили уже 700 человек

12:34, 25.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса привили уже 700 человек
Фото: pixnio.com

На сегодня в Татарстане привили от коронавируса 700 человек. Об этом рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Вакцинация идет активно, это не только медицинские работники, это представители других профессий и члены социума», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Татарстане уже до февраля 2021 года планируют привить от коронавируса почти 200 тысяч человек. Вчера президент РТ Рустам Минниханов также заявил, что больше половины татарстанцев имеют антитела к коронавирусу, их нельзя вакцинировать.

ОбществоМедицина Татарстан
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