Опрос предпринимателей: интересуетесь ли здоровьем соискателей?
В России растет спрос на работников с антителами к коронавирусу
На рынке услуг повышенным спросом стали пользоваться исполнители, переболевшие ковидом. Такие выводы следуют из исследования онлайн-сервиса по поиску специалистов YouDo. В основном речь идет о нянях, уборщиках и мастерах на час, у которых сформировались антитела. Предприниматели рассказали «Реальному времени», как в компании изменилось отношение к здоровью сотрудников и советуют ли они коллективу делать прививку от коронавируса.
По данным исследований, в России растет спрос на переболевших ковидом работников. Как в вашей компании изменилось отношение к здоровью сотрудников? Интересуетесь ли здоровьем соискателей? Планируете ли призывать коллектив привиться от коронавируса?
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Татьяна Фисенко дизайнер, основатель и директор студии «АрхиФорма»
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Мои сотрудники — сознательные люди и если чувствуют себя нехорошо, то без результатов теста на работу не выходят. Важна моральная личная ответственность человека. В свою очередь мы соблюдаем предписания Роспотребнадзора, касающиеся коронавируса. В этом году команда у нас осталась прежней, текучки не было, поэтому на собеседовании вопросов о здоровье не задавала.
Делать прививку от коронавируса или нет — личный выбор каждого. Я агитировать никого не буду. Сама же спустя какое-то воспользуюсь вакциной. Мои родители тоже настроены на вакцинирование. Но заставлять сотрудников мы не имеем морального права. Взрослые люди сами принимают решение о своем здоровье.
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Радмила Белавина генеральный директор и соучредитель компании «Радар»
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Мы не интересуемся наличием антител у соискателей. Профессиональные качества гораздо важнее. Половина наших сотрудников уже переболели коронавирусом, поэтому прививку «Спутник V» им ставить нельзя. Пока я слежу за информацией о вакцинации и, возможно, буду рекомендовать ее пройти. Отношение ко всем сотрудникам у нас одинаковое. Тех, кто заболел, мы за счет компании отправляем на ПЦР-тесты, чтобы убедиться, коронавирус это или простуда.
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Рафиз Иманаев генеральный директор ЗАО «Синтез-Сандра»
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Мы следим за здоровьем сотрудников. Каждый год они проходят медицинское обследование. Премируем тех, кто бросает курить. С началом пандемии обеспечиваем персонал спецодеждой. Коллектив у нас постоянный: в этом году никого не увольняли и не набирали новых сотрудников.
Агитировать за прививку тоже не будем, нам никто не давал такое право. К тому же вакцина от короновируса еще не проверена, не было испытаний на мышах. Мы тоже занимаемся фармакологией — созданием лекарственных препаратов. И знаем, что на создание нового лекарства и внедрение в производство уходит 15 лет. Требуются большие средства, прежде чем начнется его выпуск. Сейчас ситуация с вакциной похожа на темный бизнес. Я в это не верю. Нельзя так быстро разработать лекарство.
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Павел Кострикин руководитель проекта «Примавера»
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Делать прививку или нет — дело индивидуальное, агитировать за нее не надо. Мы обеспечиваем сотрудников добровольным медицинским страхованием. Это то, что должна делать компания, а остальное — дело врачей.
Что касается поисков «переболевших» сотрудников, то это поверхностные вещи. Что значит «переболевших»? Сейчас нет утвержденной формы, сколько должно быть титров. Может, когда-нибудь это и появится. В Англии уже пытаются вводить паспорта здоровья. Но пока у нас этого нет, а страх вируса вреднее, чем сам вирус.
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Айнур Камалиев владелец киосков и ресторанов «Тюбетей»
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Мы выполняем все требования Роспотребнадзора. А HR-менеджеру не ставили задачи набирать только тех, кто переболел «короной» или сделал прививку. Сотрудники, переболевшие коронавирусом, выходят на работу со справкой об антителах, но сами мы их на тестирование не отправляем. Агитацию за прививку вести тоже не будем. Это добровольное решение сотрудников. Неизвестно, какой побочный эффект может получиться после прививки.
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Виктор Никитин генеральный директор ООО «Бипиум»
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Конечно, с началом пандемии стали внимательнее относиться к здоровью сотрудников. При первых признаках слабости отправляем на удаленный режим работы. Несколько наших сотрудников переболели коронавирусом. Так сложилось, что в этом году не искали новых сотрудников. Если будем набирать кадры, то вопрос об «антителах» заинтересует нас в меньшей степени. Я планирую сделать прививку от коронавируса, и только после этого порекомендую ее своим коллегам. Хуже от нее не будет.
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Кирилл Миняев директор ООО «Казанская фабрика хлеба»
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У нас, как у работодателей, поменялось отношение к здоровью сотрудников. Мы стали более предусмотрительны при соблюдении санитарных норм и ограничений, которые ввели на предприятии по рекомендации Роспотребнадзора. Опрашивать соискателей о наличии «антител» глупо, человек не выбирает, появятся у него антитела или нет. Это может перерасти в дискриминацию. Мне теперь, чтобы устроиться на работу, придется заболеть? Агитировать за прививку тоже не будем. Это должен быть выбор человека, а чтобы сделать его качественно, нужна информация. О коронавирусе много раздутой, неверной информации. Даже официальные источники меняют точку зрения.
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Рим Сафиуллин директор ООО «Генезис групп»
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Отношение к здоровью сотрудников в компании не изменилось. Мы всегда относились к нему внимательно. На собеседовании интересуемся, как за своим состоянием следит соискатель. Для нас это маркер ответственности человека. Наши проекты направлены на сохранение здоровья и будет неверно воплощать их руками людей, которые вне работы расходятся с нашими идеями. Вопрос о наличии «антител» во время собеседования не обсуждали, но если нам предложат сделать вакцину, то будем агитировать за нее сотрудников и сами станем первыми, кто сделает прививку.
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