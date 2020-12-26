Опрос предпринимателей: интересуетесь ли здоровьем соискателей?

Мои сотрудники — сознательные люди и если чувствуют себя нехорошо, то без результатов теста на работу не выходят. Важна моральная личная ответственность человека. В свою очередь мы соблюдаем предписания Роспотребнадзора, касающиеся коронавируса. В этом году команда у нас осталась прежней, текучки не было, поэтому на собеседовании вопросов о здоровье не задавала.



Делать прививку от коронавируса или нет — личный выбор каждого. Я агитировать никого не буду. Сама же спустя какое-то воспользуюсь вакциной. Мои родители тоже настроены на вакцинирование. Но заставлять сотрудников мы не имеем морального права. Взрослые люди сами принимают решение о своем здоровье.