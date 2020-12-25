Главный санитарный врач Татарстана спрогнозировала спад пандемии COVID-19 весной

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Глава татарстанского Управления Роспотребнадзора Марина Патяшина спрогнозировала сроки спада заболеваемости коронавирусом. По ее мнению, рост новых случаев сократится к весне.

«Поскольку на сегодня часть людей переболела, перенесла в бессимптомной форме заболевание. И с конца этого года начинается вакцинация населения, она добавит процент граждан, которые приобретут иммунитет. И к весне такое интенсивное распространение новой коронавирусной инфекции — есть очень серьезные поводы в это верить — приостановится», — рассказала Патяшина в интервью Андрею Кузьмину.

tatarstan.ru

Она также уверена, что российские вакцины смогут противостоять новому штамму коронавируса, который считается более заразным.

Ранее в российском Роспотребнадзоре также заявляли об эффективности российских препаратов и призывали не бояться штамма, замеченного в Великобритании.