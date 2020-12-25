Авдонина: в Татарстане 90% исследуемых на коллективный иммунитет переболели бессимптомно

90% жителей Татарстана из числа участвующих в исследовании на коллективный иммунитет к коронавирусу перенесли болезнь без симптомов. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

На данный момент в Татарстане завершился третий этап исследования. Материалы отбирались до 17 декабря. Результаты будут готовы в январе.

На первом этапе в июне у 31% обследуемых лиц выявили антитела к COVID-19, на втором в сентябре — у 45% жителей. Из них большинство переболели бессимптомно.

«Эти данные на основании тех анкет, которые заполняли сами обследуемые лица. Это возможно и говорит о том, что встреча с вирусом произошла», — сказала Авдонина, отметив, что наличие антител класса G не всегда говорит о том, что человек был болен.

Ранее Авдонина заявила что резкой вспышки COVID-19 в республике не будет, эпидемия протекает плавно. Развить коллективный иммунитет необходимо хотя бы до 70%, но это произойдет еще не скоро.