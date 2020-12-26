Турция ужесточила правила въезда из-за коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Турции ужесточили правила въезда в страну. Минздрав обязал прибывающих авиапассажиров с 28 декабря предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

«Каждый пассажир, прибывающий в нашу страну воздушным транспортом с 28 декабря, воздушным и наземным транспортом, начиная с 30 декабря, будет обязан представить отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. В противном случае им не разрешат въезд в страну», — написал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в Twitter.

Yurtdışı tedbirleri artırıyoruz. 28 Aralıktan itibaren yurtdışından ülkemize hava yoluyla, 30 Aralıktan itibaren kara yoluyla gelen her yolcunun, SON 72 SAAT İçinde yapılmış NEGATIF PCR TEST SONUCU İBRAZ ETMESİ zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir. pic.twitter.com/NZGbnK7AWA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020

Турецкие власти уже запретили отелям проводить развлекательные программы 31 декабря.

До этого власти Турции ввели комендантский час на период с 31 декабря по 4 января. Он будет действовать с 21.00 до 05.00.