Количество россиян, желающих работать на «удаленке» всегда, увеличилось с весны в два раза

После окончания пандемии коронавируса 41% россиян хотят продолжать работать удаленно, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. Для сравнения, в апреле о таком желании заявили лишь 19% респондентов.

36% работников, перешедших на «дистант», объясняют свою позицию тем, что дома им работать удобнее, чем в офисе. Еще 36% не отметили разницы в эффективности работы в зависимости от места.

17% респондентов заявили, что работать из дома сложнее, потому что мешают члены семьи и домашние заботы.

Фото: Максим Платонов

Что касается нагрузки, то 47% работающих «удаленно» отметили, что ее уровень не изменился. Больше работы стало у 24% россиян, меньше — у 19% (для сравнения, в апреле о снижении нагрузки сообщили 36% «дистанционных» работников).

Ранее жители России назвали главные положительные и отрицательные стороны перехода на удаленный режим работы. В частности, каждый второй россиянин рад сокращению расходов на питание и транспорт.



Татьяна Демина