В Минздраве Татарстана рассказали, когда поступит вакцина от COVID-19 в университетскую клинику КФУ

Вакцина от коронавируса поступит в университетскую клинику Казанского федерального университета (КФУ) до конца года. Об этом рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

На пресс-конференции сообщили, что есть люди, которые подлежат первоочередной вакцинации и относятся к клинике. Но в учреждении говорят, что вакцина к ним поступит не скоро.

«Мы признаем, что действительно вакцины в медсанчасти КФУ на данный момент нет, но то, что она поступит нескоро, это не есть истина. До Нового года вакцина туда поступит в любом случае», — ответил замминистра.

Напомним, на сегодня в Татарстане привили от коронавируса 700 человек.

