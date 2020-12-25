В Татарстане подтвердились еще три смерти от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за сутки подтвердились три смертельных случая COVID-19. Всего в республике насчитывается 182 жертвы коронавируса.



Выявлено, что от коронавируса умерли двое мужчин (1937 и 1942 годов рождения) и женщина (1965 года рождения). Причины смерти установили патологоанатомы.

Напомним, за последние сутки в Татарстане коронавирус выявили у 97 человек. За все время зарегистрировано уже 12 680 случаев COVID-19.