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В Татарстане подтвердились еще три смерти от коронавируса

17:31, 25.12.2020
В Татарстане подтвердились еще три смерти от коронавируса
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за сутки подтвердились три смертельных случая COVID-19. Всего в республике насчитывается 182 жертвы коронавируса.

Выявлено, что от коронавируса умерли двое мужчин (1937 и 1942 годов рождения) и женщина (1965 года рождения). Причины смерти установили патологоанатомы.

Напомним, за последние сутки в Татарстане коронавирус выявили у 97 человек. За все время зарегистрировано уже 12 680 случаев COVID-19.

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