Главное о коронавирусе на 24 декабря: снижение темпов заболеваемости в РФ, привиты более миллиона жителей США

Переболевшие тоже подлежат вакцинации

За последние сутки в Татарстане подтвердились 103 новых случая коронавируса. Всего на 24 декабря в Татарстане зарегистрировано 12 583 случая COVID-19.



Выздоровели за весь период 10 574 человека, в том числе 19 за минувшие сутки. Умерли за весь период 177 человек.

В Челнах умер 35-летний предприниматель Никита Астахин. Месяц назад мужчина выписался из коронавирусного госпиталя. Его смерть связана с осложнениями после перенесенной инфекции.

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, выступил в Иннополисе на корпоративе компании «Дигинавис» (Diginavis). По словам депутата Верхнеуслонского муниципального района Татарстана от Иннополиса Аделя Ягудина, выложившего сторис об этом в Instagram, чтобы попасть на корпоратив, обязательно необходим отрицательный результат теста на коронавирус.

В Татарстане подтвердились еще три летальных случая от коронавирусной инфекции. От коронавируса умерли 88-летняя женщина, 67-летний и 55-летний мужчины.

Приостановка авиасообщения со всеми странами



За последние сутки в России выявлено 29 935 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 890 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 963 688 человек, а выздоровевших — до 2 370 857 человек.



Зафиксировано 635 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 53 096 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 87,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 480 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 645,4 тыс. человек.



Президент России Владимир Путин считает, что медикам из «красной зоны» за работу в новогодние праздники полагается увеличить доплату в два раза, поскольку за работу в выходные дни по закону требуется двойная оплата, и ковидные госпитали — не исключение.

Минздрав РФ решил не набирать новых добровольцев для клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V». В ведомстве пояснили, что набранная группа участников позволяет полностью исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины в течение большого промежутка времени. Речь идет о более чем 31 тысяче добровольцев.

Заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал, что источником новых заражений в России служат старые, ранее выявленные вирусы.

Фото: sk.ru

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил приостановить авиасообщение России со всеми странами из-за нового штамма коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы роста заболеваемости в стране снизились. Она заявила о стабилизации показателей.

Директор Национального исследовательского центра имена Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что добровольцы, которые принимают участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V», больше не будут получать плацебо, только сам препарат.

Первый стационар-трансформер на базе госпиталя для ветеранов войн, который сможет принимать пациентов с COVID-19, открыли в Санкт-Петербурге. Он будет предназначен первоначально для больных коронавирусом, это 403 койки.

Фото: gov.spb.ru

В мире выявляют новые штаммы

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 78 712 623 человека, 1 730 766 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (18 465 880). На второй строчке — Индия (10 123 778), на третьей — Бразилия (7 365 517). Россия на четвертом месте (2 905 196, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 562 615).



Больше всего смертей зафиксировано в США (326 217). За ними следуют Бразилия (189 220), Индия (146 756), Мексика (120 311) и Италия (70 395).



С 26 декабря в Великобритании ужесточат меры по борьбе с коронавирусом из-за нового штамма, сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Гражданам рекомендуют не покидать свои дома без крайней необходимости и воздержаться от поездок по стране и за рубеж.

Хэнкок сообщил, что в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, завезенный из ЮАР. По его словам, этот новый штамм коронавируса быстрее передается и, скорее всего, мутирует сильнее, чем ранее обнаруженный в Великобритании.

Фото: rumedia24.com

Несколько сотен жителей Италии, чьи близкие умерли от коронавируса, обратились в суд с требованием к членам правительства выплатить им €100 млн в качестве компенсации. Иск зарегистрирован в суде Рима.

Более 1 млн жителей США были привиты от коронавирусной инфекции двумя одобренными в стране вакцинами от COVID-19.



Новый штамм коронавирусной инфекции выявлен в Малайзии, сообщил генеральный директор министерства здравоохранения страны Нур Хишам Абдулла. Штамм, получивший название A701V, был обнаружен в результате исследования 60 образцов, взятых в штате Сабах.

Маргарита Головатенко