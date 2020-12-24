Рэпер Баста выступил в Иннополисе
Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, выступил в Иннополисе на корпоративе компании «Дигинавис» (Diginavis). Такую сторис опубликовал на своей странице в Instagram депутат Верхнеуслонского муниципального района Татарстана от города Иннополис Адель Ягудин.
По словам депутата, чтобы попасть на корпоратив, в обязательном порядке сдается тест на коронавирус. Разумеется, результат должен быть отрицательным.
Напомним, рэпер Витя АК выложил фото из Казани. Он сфотографировался верхом на шлагбауме перед Театром кукол.
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