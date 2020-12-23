В Великобритании ужесточат меры из-за нового штамма коронавируса

С 26 декабря в Великобритании ужесточат меры по борьбе с коронавирусом из-за нового штамма. Действие ограничительных мер расширят на большее число регионов на юго-востоке Англии, сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

По данным ТАСС, ограничительные меры ужесточат в графствах Эссекс, Суррей, Оксфордшир, Кембриджшир, Саффолк, Хэмпшир, Западный Сассекс и Норфолк. Там будут закрыты все магазины, кроме тех, что торгуют предметами первой необходимости, парикмахерские, спортзалы, в дополнение к уже закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе.

Фото: realnoevremya.ru

Гражданам рекомендуют не покидать свои дома без крайней необходимости и воздержаться от поездок по стране и за рубеж.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения проведет совещание, где обсудят вопросы распространения в Европе нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании.

Ольга Плешкова