В России решили поменять формат испытаний вакцины от COVID-19 «Спутник V»

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V», больше не будут получать плацебо, только сам препарат. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра имена Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Минздрав разрешил остановить, кажется, на вчерашний или на сегодняшний день набор (добровольцев, — прим. ред.) в связи с тем, что там все доказано, а пандемия идет, и плацебо — это совсем нехорошо», — передает его слова «РИА Новости».

Фото: minzdrav.gov.ru

Гинцбург отметил, что сейчас он бы выявил людей, получивших плацебо, и привил. Многие из тех, кто получил пустышку, узнали об этом только после сдачи анализов и потом привились вакциной, чтобы защититься от заражения коронавирусом.

В Татарстане уже до февраля 2021 года планируют привить от коронавируса почти 200 тысяч человек, рассказал ранее первый замглавы Минздрава Татарстана Альмир Абашев.



Татьяна Леухина