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В Госдуме предложили приостановить авиасообщение со всеми странами из-за нового штамма коронавируса

07:37, 24.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Госдуме предложили приостановить авиасообщение со всеми странами из-за нового штамма коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Предложение о временном ограничении авиасообщения с другими странами из-за выявления нового штамма коронавируса поступило от депутата Госдумы Ивана Сухарева. По его словам, многие государства, и Россия среди них, приняли решение об ограничении полетов гражданской авиации в Великобританию.

«В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории Российской Федерации, прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией», — цитирует RT текст обращения Сухарева на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Великобританией на неделю. Ограничения начали действовать с 22 декабря.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьБизнесТранспорт
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