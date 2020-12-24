В Госдуме предложили приостановить авиасообщение со всеми странами из-за нового штамма коронавируса

Предложение о временном ограничении авиасообщения с другими странами из-за выявления нового штамма коронавируса поступило от депутата Госдумы Ивана Сухарева. По его словам, многие государства, и Россия среди них, приняли решение об ограничении полетов гражданской авиации в Великобританию.



«В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории Российской Федерации, прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией», — цитирует RT текст обращения Сухарева на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Великобританией на неделю. Ограничения начали действовать с 22 декабря.

Маргарита Головатенко