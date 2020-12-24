В РАН назвали источник второй волны коронавируса в России

В РАН сообщили, что источником новых заражений в России служат старые, ранее выявленные вирусы.

«Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать», — рассказал «РИА Новости» заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он также обратил внимание, что на сегодняшний день переносчиками вируса являются в основном люди, которые не выезжают за границу.

Напомним, что, по подсчетам ТАСС, каждый сотый житель Земли заразился COVID-19.



Татьяна Демина