В Великобритании выявили новый штамм коронавируса из ЮАР

В Великобритании выявили новый штамм коронавируса, завезенный из ЮАР. Об этом сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.



«Мы выявили два случая еще одной новой разновидности коронавируса в Великобритании. В обоих случаях речь идет о людях, которые в последние несколько недель приехали из ЮАР», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, этот новый штамм коронавируса быстрее передается и, скорее всего, мутирует сильнее, чем ранее обнаруженный в Великобритании штамм. Выявленный штамм исследуют эксперты лаборатории в Портон-Дауне.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН (МГНЦ РАМН) Анча Баранова рассказывала, что применение в лечении пациентов препаратов, которые подавляют вирус и препятствуют его размножению, может приводить к появлению новых штаммов.

Маргарита Головатенко