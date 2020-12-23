В Набережных Челнах умер предприниматель, ранее перенесший коронавирус
В Набережных Челнах умер 35-летний предприниматель Никита Астахин. Месяц назад мужчина выписался из коронавирусного госпиталя.
Астахин болел коронавирусом, он писал в своем инстаграм-аккаунте о 45%-ном поражении легких. Месяц назад его выписали из горбольницы №5, однако накануне он умер. По данным источника Сhelny-biz.ru, смерть мужчины связана с осложнениями после перенесенной инфекции.
Точная причина смерти не сообщается.
Отметим, что сегодня в Татарстане подтвердились еще три летальных случая от коронавируса.
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