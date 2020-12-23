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В Набережных Челнах умер предприниматель, ранее перенесший коронавирус

18:33, 23.12.2020
В Набережных Челнах умер предприниматель, ранее перенесший коронавирус
Фото: @ nikita_astakhin

В Набережных Челнах умер 35-летний предприниматель Никита Астахин. Месяц назад мужчина выписался из коронавирусного госпиталя.

Астахин болел коронавирусом, он писал в своем инстаграм-аккаунте о 45%-ном поражении легких. Месяц назад его выписали из горбольницы №5, однако накануне он умер. По данным источника Сhelny-biz.ru, смерть мужчины связана с осложнениями после перенесенной инфекции.

Точная причина смерти не сообщается.

Отметим, что сегодня в Татарстане подтвердились еще три летальных случая от коронавируса.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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