Доплаты медикам за борьбу с коронавирусом в новогодние праздники увеличат в два раза

Президент России Владимир Путин считает, что медикам из «красной зоны» за работу в новогодние праздники полагается увеличить доплату в два раза. Об этом он заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам.

Глава государства напомнил, что за работу в выходные дни по закону требуется двойная оплата. В том числе и за работу в ковидных госпиталях.

«Я считаю, что хотя бы в эти новогодние, длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — сказал Путин, обратив внимание на необходимость заранее составить графики.



Ранее сообщалось, что правительство выделит свыше 52 млрд рублей на выплаты медикам.



Ольга Плешкова