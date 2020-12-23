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Доплаты медикам за борьбу с коронавирусом в новогодние праздники увеличат в два раза

17:27, 23.12.2020
Доплаты медикам за борьбу с коронавирусом в новогодние праздники увеличат в два раза
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин считает, что медикам из «красной зоны» за работу в новогодние праздники полагается увеличить доплату в два раза. Об этом он заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам.

Глава государства напомнил, что за работу в выходные дни по закону требуется двойная оплата. В том числе и за работу в ковидных госпиталях.

«Я считаю, что хотя бы в эти новогодние, длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — сказал Путин, обратив внимание на необходимость заранее составить графики.

Ранее сообщалось, что правительство выделит свыше 52 млрд рублей на выплаты медикам.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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