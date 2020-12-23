Минздрав остановит набор добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19 «Спутник V»

Фото: Ринат Назметдинов

Минздрав РФ решил не набирать новых добровольцев для клинических исследований вакцины «Спутник V» против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Набранная группа участников исследований позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины в течение длительного промежутка времени, пояснили в Минздраве. Речь идет о более чем 31 тыс. человек. Исследователи продолжат наблюдать за их состоянием в течение как минимум шести месяцев, пишет ТАСС.

Фото: minzdrav.gov.ru

Сегодня директор Национального исследовательского центра имена Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что добровольцы, которые принимают участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V», больше не будут получать плацебо, только сам препарат.

