СМИ: жена бывшего губернатора Санкт-Петербурга умерла, заразившись COVID-19

Журналисты сообщили о смерти супруги экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Предварительная причина смерти — осложнения на фоне коронавируса, пишет 78.ru со ссылкой на источники.

Ситуация с коронавирусом в Петербурге напряженная. Власти города признали нехватку мест в ковидных больницах и ввели жесткие ограничения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отправил Полтавченко в отставку в октябре 2018 года. Его место занял Александр Беглов. Сначала как и.о. губернатора, а через год он избрался официально.