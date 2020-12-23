Биолог рассказала, как появляются новые штаммы коронавируса

К ускоренной мутации коронавируса и появлению новых штаммов может приводить применение в лечении пациентов препаратов, которые подавляют вирус и препятствуют его размножению. Об этом сообщила Главный научный сотрудник Медико-Генетического Научного Центра РАМН (МГНЦ РАМН) — Анча Баранова.



«Само по себе увеличение инфекционности не говорит о том, что заболевание стало более опасным. Ученые, однако, заметили еще одну важную вещь — признаки того, что данный штамм возник в результате эволюции внутри одного хозяина», — приводит ее слова «РИА Новости».

По словам биолога, методы лечения COVID-19 помогают вирусу эволюционировать быстрее: при применении коалесцентной плазмы большое количество антител, содержащееся в ней, убьет вирус, но в организме давно болеющего человека их больше, чем одна разновидность. Так, плазма убьет лишь вирусы, связанные с антителами, оставив остальные, и произойдет направленная эволюция вируса.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в России не обнаружили мутации коронавируса, выявленные в Великобритании.

Маргарита Головатенко