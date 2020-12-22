Глава Роспотребнадзора Татарстана посоветовала покупать подарки в интернете

Избегать карамели и конфет, содержащих трансжиры и этиловый спирт в новогодних сладких подарках для детей. Такой совет родителям в канун новогодних праздников дала глава татарстанского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Также она отметила, что в период подготовки к празднованию Нового года в торговых центрах наблюдается ажиотаж. В связи с чем, чтобы не заразиться новой коронавирусной инфекцией, лучше всего совершать покупки в сети Интернет, в онлайн магазинах и пользоваться услугами доставки.

Ранее заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, ответила на вопрос о том, почему в Татарстане растет количество заболевших коронавирусом: «На сегодня мы все-таки видим причину в том, что люди в предновогоднем ажиотаже несколько, так скажем, забывают о мерах профилактики. К сожалению, при посещении торговых центров, мы это видим, в погоне за покупками, за какими-либо подарками, к сожалению, снимают маску, забывают одеть маску».