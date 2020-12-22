Песошин утвердил мероприятия по санитарной охране территории РТ от завоза и распространения инфекций

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил план мероприятий по санитарной охране территории РТ от завоза и распространения инфекционных заболеваний, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Он рассчитан на 2021—2025 годы, говорится в распоряжении.

В числе мероприятий — перевод Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) им. Агафонова и Набережночелнинской инфекционной больницы в режим повышенной готовности при выявлении первого больного инфекцией, организация работы штаба и т.д.

Также утвержден комплексный план мероприятий противохолерных мероприятий на 2021—2025 годы.

Ранее сообщалось, что Татарстан выделит Казани средства на борьбу с очагами коронавируса в 2020, 2021 и 2022 годах.