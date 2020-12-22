Правительство выделит свыше 52 млрд рублей на выплаты медикам

Фото: Ринат Назметдинов

Правительство России выделит более 52 млрд рублей на социальные доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, до конца зимы. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

— Также направим на специальные социальные выплаты медицинским работникам еще свыше 52 млрд рублей. Это средства на декабрь, январь и февраль. Такое распоряжение уже подписано, — передает его слова пресс-служба кабмина РФ.

Фото: Ринат Назметдинов

11 декабря кабмин Татарстана утвердил постановление, определяющее порядок выплат медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Врачам и младшему медперсоналу за оказание скорой медпомощи ковидным пациентам будут выплачивать 494, 246 и 186 рублей за смену соответственно. Диспетчерам будут начислять 124 рубля за смену. Водителям скорой помощи — 186 рублей.



Татьяна Леухина